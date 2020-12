3 Dicembre 2020 12:18

Reggio Calabria: il ramo si è rotto ed è finito in strada bloccando la via principale di Gallico

Un ramo di grosse dimensioni si è spezzato finendo sulla strada in via Casa Savoia a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. Il grande ramo cadendo ha lievemente colpito un’auto che transitava. Il ramo probabilmente si è spezzato a causa della forte pioggia che sta colpendo la città in queste ore. Al momento la via Casa Savoia è chiusa e il traffico è stato deviato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a rimuovere il grosso ramo e riaprire la strada.