Reggio Calabria: Pugliesi nominato all’interno del Comitato Direttivo Nazionale di Gruppo FABI in UniCredit

19 Dicembre 2020 14:10

Pugliesi nominato all’interno del Comitato Direttivo Nazionale di Gruppo FABI in UniCredit: “l’importante incarico consente ad un sindacalista e lavoratore dalla nostra terra di Calabria, per la prima volta, di poter rappresentare le istanze di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Area Metropolitana”

“In data 09 dicembre, il collega Antonio Pugliesi, Rappresentante Sindacale Aziendale FABI in UniCredit S.p.A. di Reggio Calabria e nostro Dirigente Provinciale, è stato nominato all’interno del Comitato Direttivo Nazionale di Gruppo FABI in UniCredit. Questa importante nomina nell’Organismo Nazionale che determina l’azione sindacale in Unicredit, sancisce l’eccellente lavoro svolto dal collega Antonio Pugliesi a supporto delle colleghe e dei colleghi all’interno dell’azienda di credito, testimoniato dall’altissimo grado di adesione dei dipendenti UniCredit alla FABI presso tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria”. E’ quanto scrive in una nota la Segreteria Provinciale FABI di Reggio Calabria. “L’importante incarico consente ad un sindacalista e lavoratore dalla nostra terra di Calabria, per la prima volta, di poter rappresentare le istanze di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno delle dinamiche sindacali nazionali di UniCredit. Questa significativa opportunità è solo l’inizio di un’importante percorso che vedrà la FABI di Reggio Calabria, attraverso uno dei suoi più giovani rappresentanti, affermare le ragioni di tutte le colleghe e i colleghi di UniCredit, in simbiosi con gli altri Dirigenti FABI di Reggio Calabria sempre più presenti in Organismi Nazionali. Augurando buon lavoro ad Antonio Pugliesi, vogliamo ringraziare tutte le colleghe e i colleghi per il loro supporto e per aver convintamente scelto la FABI di Reggio Calabria”, conclude la nota.