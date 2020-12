Reggio Calabria, Princi (Uiltemp): “le incomprensioni tra le Cooperative e il Comune penalizzano gli Assistenti Educativi”

26 Dicembre 2020 13:21

Reggio Calabria, le parole del Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi

“E’ vergognoso il mancato pagamento relativo agli Assistenti Educativi e alla Comunicazione che prestano servizio nelle scuole di Reggio Calabria incominciato subito dopo l’avvio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico” -questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi.

“Più volte come Sindacato abbiamo ribadito- continua il Segretario Uiltemp– l’importanza di queste figure professionali che, garantiscono un fondamentale servizio nei confronti di alunni diversamente abili. Gli Assistenti Educativi e alla Comunicazione anche quest’anno sono alle solite si trovano a rivendicare i diritti riguardanti la retribuzione nonostante il servizio prestato. Purtroppo prendiamo atto che queste figure professionali non sono tenute nella giusta considerazione perché non si è ancora compresa l’importanza degli stessi all’interno degli Istituti Scolastici”.

“Lo scorso anno – ricorda Stefano Princi -questa Amministrazione ha deciso di esternalizzare il servizio di assistenza scolastica , rivolto agli alunni con disabilità, affidandolo alle cooperative con l’obbiettivo di un miglioramento del servizio e di una regolare retribuzione nei confronti degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione ma ad oggi constatiamo che gli impegni presi sono stati puntualmente disattesi, lo scarica barile tra le Cooperative e Il Comune di Reggio Calabria penalizza gli stessi”.

“Chiediamo- conclude Il Segreterio Princi– un immediato intervento da parte del Sindaco affinché si faccia chiarezza sulle responsabilità e possano essere immediatamente riconosciute le spettanze arretrate agli Assistenti Educativi e alla Comunicazione che con abnegazione continuano a garantire la loro professionalità”.