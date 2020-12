Reggio Calabria, consegnato il premio alla carriera al Maestro di Karate Santo Trimboli: “orgoglioso di aver salvato tanti ragazzi dalla strada” [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

12 Dicembre 2020 14:26

Il Maestro Santo Trimboli ha introdotto tanti giovani di Reggio Calabria nel mondo del lavoro. A livello sportivo invece i suoi atleti hanno raggiunto premi a livello internazionale

Questa mattina a Reggio Calabria presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la consegna del premio alla carriera al Maestro di Karate Santo Trimboli. La sua società è una importante realtà sportiva che opera sul territorio reggino dal 1980 con scuola di Karate e palestra di fitness e può vantare atleti di calibro mondiale, europeo e nazionale. A consegnare il riconoscimento è stato Federico Milia, capogruppo di Forza Italia del Comune di Reggio Calabria, alla presenza dell’avvocato Maurizio Condipodero, Presidente CONI Calabria. “La mia carriera in città non è stata semplice all’inizio, ma ho sempre cercato di togliere i ragazzi dalla strada e portarli nella mia palestra – ha spiegato il Maestro Trimboli ai microfoni di StrettoWeb – . Siamo riusciti in questo intento ed inserire molto di loro nel campo lavorativo. Ne sono orgoglioso e anzi comunico che negli anni 20 miei allievi sono diventati Carabinieri, 25 sono entrati in Polizia, 14 in Guardia di Finanza. Alti passi fatti anche nel campo sportivo, dove abbiamo spesso raggiunto podi a livello mondiale”.

“Il Maestro è una persona che ha dato tanto alla nostra città, un uomo da cui prendere esempio – ha sottolineato il Consigliere azzurro Milia – . Ha aperto la sua palestra al Gebbione, in uno dei luoghi più significativi e popolosi della nostra città, dando un’alternativa sana ai giovani reggini che spesso vengono abbandonati dalle istituzioni”.