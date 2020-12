Reggio Calabria, il titolare di Porto Bolaro: “i grillini volevano chiudere i centri commerciali e l’hanno fatto, come in una dittatura ci privano della libertà d’impresa”

14 Dicembre 2020 16:23

Resse con migliaia di persone sul Corso Garibaldi dove la folla dello shopping è incontrollata perchè su una pubblica via, ma i negozi dei centri commerciali clamorosamente chiusi nonostante lì si potessero regolamentare gli ingressi. E’ uno dei tanti paradossi delle norme che il governo ha adottato per “contrastare la pandemia” (dicono da Palazzo Chigi), ma in realtà stanno producendo soltanto l’effetto di aiutare il virus a dilagare tra i cittadini che di adattano a direttive illogiche e prive di ogni fondamento scientifico.

Il titolare di Porto Bolaro, il più importante centro commerciale di Reggio Calabria, Giuseppe Falduto ai microfoni di StrettoWeb spiega che “dal Governo abbiamo norme paradossali che non fanno altro che aumentare gli assembramenti. I grillini volevano chiudere i centri commerciali e con il pretesto della pandemia hanno colto la palla al balzo, ma così si toglie alla gente la libertà di lavorare come in una dittatura, noi siamo contro le dittature, lavoro è libertà“.

Pesanti anche le dichiarazioni del direttore del centro, Alberto Federico: “dopo i 4 giorni consecutivi di chiusura del Ponte dell’Immacolata, saremo costretti a chiudere altri 4 giorni a Natale, dal 24 al 27 compresi. E’ assurdo che ciò accada per i luoghi più sicuri, che rispettano i protocolli dati dal Governo e in cui gli accessi possono essere contingentati“.

Al Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria, i negozianti stanno effettuando una raccolta firme per contestare appunto l’ultimo Dpcm del 3 dicembre che prevede che “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili“.

“Noi sottoscritti, in qualità di singoli negozianti operanti all’interno di una struttura commerciale, ingiustamente e gravemente lesi dalla pesante misura restrittiva imposta dal DPCM 3 dicembre 2020, nella parte in cui prevede la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle nostre attività commerciali all’interno di centri, gallerie e/o parchi commerciali e altre strutture assimilabili, senza che sussista alla base alcuna ragione scientifico-sanitaria, ma, all’opposto, con effetti addirittura dannosi per la Salute pubblica, non potendo, per motivi di tempo e di costo, agire in via autonoma per l’impugnazione del suddetto provvedimento, chiediamo alle proprietà di tali strutture, ai soggetti che le gestiscono e a chi altri, avendovi interesse, ne abbia la possibilità, di adottare, a loro spese ma anche a nostro nome e nel nostro interesse, ogni più opportuna iniziativa di contestazione e impugnazione della suddetta disposizione del DPCM presso le competenti sedi e dinanzi le maggiori Autorità dello Stato.

A tale scopo, fin d’ora dichiariamo la nostra totale adesione e il nostro pieno supporto a tutte le iniziative di contestazione e impugnazione che verranno da voi intraprese avverso il DPCM 3 dicembre 2020 per far valere 1 ’illegittimità e l’irragionevolezza della misura restrittiva in questione; Sottolineiamo la massima urgenza di tale inziative visto il notevole pregiudìzio che la contestata misura restrittiva causa:

– alla Salute dei Cittadini, che, da luoghi sicuri e con ingressi controllati (fin dall’accesso ai parcheggi) quali sono le nostre strutture commerciali, vengono indirizzati verso il Centro Città, con conseguente sovraccarico delle relative vie e sui mezzi del trasporto pubblico utilizzati per raggiungerle;

– alle nostre attività, molte delle quali rischiano addirittura di cessare per sempre”.