Reggio Calabria, il Partito Comunista dei Lavoratori: “dopo il caso Castorina annullare le elezioni”

15 Dicembre 2020 16:38

Reggio Calabria: la nota di Pino Siclari, candidato sindaco PCL e Paolo Labrini, dell’esecutivo provinciale PCL dopo il caso Castorina

“Un’altra tempesta colpisce la città. L’inchiesta della magistratura, che sarebbe a detta degli stessi inquirenti solo l’inizio, ha portato all’arresto del consigliere comunale Castorina (PD) conferma lo stato di degrado non solo sanitario-ambientale ma anche politico-amministrativo della città di Reggio Calabria”. Lo affermano in una nota Pino Siclari, candidato sindaco PCL e Paolo Labrini, dell’esecutivo provinciale PCL.

“La notizia, diffusa proprio nel giorno in cui Il Sole 24Ore, noto quotidiano “rivoluzionario” colloca Reggio Calabria al 97° posto su 107 totali della sua speciale classifica annuale sulla qualità della vita, non fa altro che ribadire, come del resto il PCL da tempo inascoltato e spesso e volentieri non pubblicato ha dichiarato, lo stato perennemente “emergenziale” in cui si trova la città metropolitana. Una classe politica composta da inetti e da malfattori continua a mettere nel sacco la popolazione buggerandola con false promesse e ora con brogli nelle urne”.

“Prima ancora del caso Castorina la vicenda del consigliere Massimo Ripepi presunto favoreggiatore di una squallida vicenda di abusi su minori. Questa l’identità del Consiglio Comunale di Reggio la cui elezione è stata condizionata pesantemente da questo “personale politico”.

“Questo è lo scenario in cui il 14 Febbraio 2020 si svolgeranno le regionali nelle quali una scellerata legge elettorale preclude la partecipazione a moltissime realtà. E’ questo lo scenario in cui hanno sfilato i commissari farlocchi della sanità. In questo quadro il sindaco “eletto” si distingue solo per dichiarazioni vaghe e estremamente imbarazzanti. E’ questa nei fatti la democrazia borghese!”

“Il PCL dice per l’ennesima volta BASTA! Alle bugie e al malaffare e auspica che i lavoratori prendano finalmente coscienza del quadro desolante che si presenta ai loro occhi (mafia, immondizia, covid, brogli etc…) e voltino pagina! Solo una Reggio guidata dai lavoratori potrà far voltare pagina alla storia poco edificante della città degli ultimi decenni e essere il faro per una rinascita anche morale non solo locale e dell’intero Mezzogiorno ma dell’intero paese! Il PCL chiede pertanto di annullare le elezioni del 20 e 21 settembre 2020 e la loro ripetizione per tutelare così i candidati sindaci e consiglieri che sono state le vittime sacrificali di questa turpe vicenda”.