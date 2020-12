Reggio Calabria, sabato prossimo Open Day all’IC Falcomatà Archi

14 Dicembre 2020 11:35

Reggio Calabria, sabato 19 dicembre Open Day all’IC Falcomatà Archi: l’evento sarà trasmesso in remoto

L’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi di Reggio Calabria apre le porte delle sue scuole, in remoto a causa delle restrizioni anti Coronavirus, per mostrare agli studenti e alle loro famiglie l’ampio piano di offerta didattica e formativa di cui è dotata. L’”Open Day” è in calendario sabato 19 dicembre dalle ore 10:00.