Reggio Calabria, omicidio Maria Rota: domani mattina l’incarico al perito sulla capacità di intendere e volere di Billy Sicat al momento del fatto

6 Dicembre 2020 23:08

Reggio Calabria, tra poche ore il conferimento dell’incarico al perito sulla capacità di intendere e di volere di Billy Jay Sicat

Nella mattinata di domani, Lunedì 7 Dicembre, alle ore 10:30 si procederà al conferimento dell’incarico al perito che dovrà accertare se Billy Jay Sicat fosse in grado di intendere e di volere il 30 luglio del 2019, quando ha ucciso con una mannaia Mariella Rota, titolare di una tabaccheria in via Melacrino, nel pieno centro cittadino di Reggio Calabria.

La corte d’Assise, in accoglimento della richiesta degli avvocati difensori Demetrio e Mariateresa Pratticò, ha disposto proprio per domani l’espletamento dell’attività che si rivelerà determinante per il processo nei confronti dell’omicida reo confesso.