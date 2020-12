Reggio Calabria, grande novità per Natale: gli Sbronzi lanciano la birra “PetrAle” abbinata al gelato realizzato da Cesare con il dolce della tradizione locale [FOTO E VIDEO]

8 Dicembre 2020 13:56

Reggio Calabria: la nuova birra “PetrAle” prodotta dalla Pizzeria Gli Sbronzi è stata abbinata al gusto “Petrale” di Gelato Cesare tutto realizzato con questo dolce tipico della tradizione natalizia

Dalla collaborazione tra la Gelateria Cesare e la Pizzeria Gli Sbronzi, due eccellenze della cucina di Reggio Calabria, è nata la nuova birra natalizia “PetrAle”. La birra è prodotta con malti inglesi e con i famosi Petrali di Reggio Calabria, un dolce tipico della tradizione natalizia realizzati con pasta frolla e ripieni di frutta secca, cacao, caffè, mandarini e canditi.

La birra PetrAle è una birra di stampo inglese, una Pastry Stout quindi una birra scura da 9,8 gradi. Vista l’impossibilità di gustare PetrAle direttamente in pizzeria a causa delle restrizioni per il Coronavirus, la Pizzeria si è organizzata in modo tale da farla gustare comodamente a casa rivivendo il clima che si vive al locale e confezionando la birra al momento in apposite lattine che mantengono il gusto e la fragranza fino a 5/6 giorni come se fosse stata appena spillata.

La nuova birra è disponibile da oggi, 8 dicembre, a partire dalle ore 19 e per ogni lattina ordinata presso la pizzeria Gli Sbronzi, si riceverà in omaggio una coppetta di gelato al gusto Petrale realizzato da Gelato Cesare. Se invece si ordina da Cesare la vaschetta da 1,5 kg, dove è presente il gusto Petrale, si riceverà una lattina di birra Petrale da 500 ml in omaggio.

La maestria del birraio de Gli Sbronzi Demetrio Crea e la bravura di Davide Destafano della Gelateria Cesare hanno prodotto un’accoppiata vincente che allieterà i palati dei clienti in questo Natale 2020

La Storia dei PetraKi

I Petrali sono dei dolci a forma di mezza luna della tradizione religiosa dell’antica Grecia realizzati con la pasta frolla e ripieni di frutta secca, vino cotto, cacao e fichi. I Petrali si chiamavano PetraKi e significano “piccole pietre“: una tradizione straordinaria tramandata di generazione in generazione e ancora oggi molto sentita nelle case dei reggini.