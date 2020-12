Reggio Calabria, per Natale arriva da Clivia l’Albero dei desideri: simpatica iniziativa per scegliere il regalo più utile e particolare [FOTO]

9 Dicembre 2020 16:37

Clivia Profumi è specializzata nella commercializzazione di prodotti tricologici, di cosmesi, di alta profumeria e di igiene e cura della persona: per Natale fatti aiutare e utilizza l’iniziativa dell’Albero dei desideri

Il Natale, si sa, è dei bambini. Da Clivia Profumi c’è una bellissima sorpresa per tutti i piccini di Reggio Calabria. Si chiama l’albero dei desideri, è un’iniziativa per regalare un sorriso e far vivere la magia delle festività natalizie. Per l’occasione, presso lo store di Via Ravagnese Superiore n° 62, si farà qualcosa di diverso e innovativo rispetto agli anni precedenti: non saranno infatti stabiliti dei premi, ma i bambini che passeranno da lì potranno appendere la letterina con i loro desideri, Babbo Natale poi con le sue renne passerà a prenderle e, se sono stati buoni, farà trovare loro i doni sotto l’albero. Un messaggio di speranza, un modo per mantenere invariata la tradizione a cui sono abituati i bambini nonostante in un periodo molto complicato che impone delle festività molto particolari.

E’ assolutamente un’idea originale in questo periodo in cui tutti sono alla ricerca del regalo di Natale più particolare. La fantasia non sempre aiuta, ma a risolvere ogni problema e a dare una mano nella scelta di un pensiero bello e allo stesso tempo utile c’è Clivia Profumi che a Reggio Calabria e in provincia, grazie ai suoi numerosi punti vendita all’ingrosso e al dettaglio, fornisce un vasto assortimento e idee regalo originali per tutta la famiglia.

L’azienda opera sul mercato dal 1984 con professionalità e supportando al massimo la clientela per soddisfare ogni esigenza aiutando nella scelta dei prodotti e fino all’acquisto. Clivia è specializzata nella commercializzazione di prodotti tricologici, di cosmesi, di alta profumeria e di igiene e cura della persona. Affidarsi agli specialisti del settore nelle settimane che avvicinano al Natale è importante per scegliere il dono giusto e rendere felici le persone a noi care.