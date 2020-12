Reggio Calabria in lutto per la morte di Giuseppe Ripepi: i funerali si terranno domani alle 16

7 Dicembre 2020 20:42

Familiari ed amici daranno l’ultimo saluto all’amato “Peppe”

Reggio Calabria in lutto per la prematura scomparsa di Giuseppe Ripepi. Il giovane reggino ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità in cui viveva, era ben voluto da tutti. Domani alle ore 16,00 i suoi funerali si svolgeranno presso la Chiesa di San Paolo alla Rotonda. “Peppe ha combattuto una grande battaglia, fate solo un preghiera per il coraggio e per la sua meravigliosa famiglia, lui sarà sempre nei nostri cuori”, scrivono i suoi amici, che domani sicuramente si recheranno al Santuario per l’ultimo saluto.