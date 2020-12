Reggio Calabria, Minasi difende San Luca dal servizio di Striscia La Notizia: “basta pregiudizi per narrare di questa terra” [FOTO]

18 Dicembre 2020 13:14

Il servizio dell’inviato Vittorio Brumotti ha messo in luce degli aspetti che secondo i cittadini di San Luca non corrispondono alla realtà

Un incontro questa mattina a San Luca per stigmatizzare i contenuti del servizio televisivo andato in onda su Striscia la Notizia. Non ci sta l’amministrazione comunale, non ci sta neanche Tilde Minasi che questa mattina si è recata nel Comune situato a piedi dell’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria per mostrare il suo appoggio. “Adesso a San Luca insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni, alla gente, alla chiesa, per ribadire che la Calabria può essere narrata senza dover utilizzare cliché e pregiudizi e che c’è l’impegno per far emergere eccellenze e peculiarità che vanno valorizzate. Ricercare la notizia su aspetti che fanno più audience non aiuta! Facciamo conoscere la vera Calabria!”, ha scritto tramite un post pubblicato sui social la capogruppo della Lega nel Consiglio regionale.