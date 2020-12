Reggio Calabria: mercoledì in videoconferenza l’iniziativa “fatti di parole! Il rispetto che genera amore”

14 Dicembre 2020 13:05

Reggio Calabria: mercoledì 16 dicembre terza tappa in videoconferenza dell’iniziativa “fatti di parole! Il rispetto che genera amore”, promossa dalla Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna

“Mercoledì 16 dicembre prossimo, terza tappa in videoconferenza dell’iniziativa “fatti di parole! Il rispetto che genera amore”, promossa dalla Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ che si è celebrata il 25 novembre scorso”. È quanto rende noto la presidente dello stesso organismo Cinzia Nava che aggiunge: “Sarà un momento di dialogo e confronto che vedrà protagonisti, in questa occasione, gli studenti di alcuni istituti superiori di Vibo Valentia, per promuovere la cultura del rispetto contro la violenza di genere, alla luce del ruolo sempre più centrale, oggi, della comunicazione e dei social network. L’incontro di mercoledì è stato organizzato con la collaborazione della consigliera di parità provinciale Maria Pia Scafuro e segue quello realizzato nella scorsa settimana, assieme alla consigliera di parità provinciale Elena Morano Cinque, con gli studenti di alcuni istituti scolastici della città di Catanzaro”.