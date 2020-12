Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara e Corrado Savasta promuovono un corso di storia e diritto delle istituzioni

29 Dicembre 2020 11:38

Reggio Calabria, iniziativa congiunta Digies ed Aioc: Massimiliano Ferrara e Corrado Savasta promuovono un corso di storia e diritto delle istituzioni, araldica e genealogia dell’Europa Occidentale

E’ stato istituito da parte del Dipartimento di eccellenza Digies dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Direttore il Prof. Massimiliano Ferrara), in sinergia con l’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (Delegato provinciale l’Avv. Corrado Savasta), un Corso di Alta Formazione in Storia e Diritto delle Istituzioni, Araldica e Genealogia dell’Europa Occidentale – 120 ore – 60 CFU, con modalità di erogazione on line, in italiano e in inglese. L’iniziativa è assolutamente inedita, almeno a livello nazionale. La misura formativa è destinata a laureati in ogni disciplina, purchè interessati ad approfondire la storia ed il diritto pubblico, in particolare internazionale, attraverso la chiave di lettura dell’araldica e della genealogia, discipline che per la prima volta si dischiudono ad una cerchia di studiosi ed appassionati che trascende la tradizionale, esclusiva community of expertise. Il corso si propone di formare, con un taglio multidisciplinare, professionisti in grado di affrontare presso gli enti specializzati internazionali gli esami che aprono l’accesso alla professione di genealogista, nonché di compiere studi e ricerche per committenti pubblici e privati in tema di riconoscimento di stemmi e di titoli in base alla legge 178/51 ed alle norme di diritto internazionale. La formazione ricevuta rappresenta altresì, un rilevante supporto per la ricerca storiografica, politologica, pubblicistica, giuridica attraverso l’indagine, condotta con i particolarissimi, descritti strumenti, sulla identità originaria della civiltà occidentale. Il Corso si avvale di un corpo docente di profilo internazionale, cui sovrintendono, quali titolari della direzione scientifica, il Dott. Pier Felice degli Uberti, Presidente della Conferenza Internazionale di Araldica e Genealogia, ed il Prof. Feliciantonio Costabile, Ordinario di Diritto Romano UNIRC. Tra gli insegnamenti, si annoverano, tra gli altri: onomastica, vessillologia, psicografologia, epigrafia, scienze documentarie, numismatica, storia degli ordini cavallereschi, bibliologia, paleografia, diplomatica, archivistica, demografia, genetica, e molti altri ancora. Tale iniziativa candida Reggio Calabria a capitale europea dell’araldica e della genealogia.