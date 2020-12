Reggio Calabria: “Marra mi unisco all’appello di Klaus Davi per il ritorno al voto”

27 Dicembre 2020 13:14

Reggio Calabria, la nota del Consigliere Comunale di Platì Dr. Pietro Marra

“Non posso che unirmi all’appello dell’amico e massmediologo Klaus Davi in merito alla richiesta fatta al Viminale e in Prefettura affinché si proceda all’annullamento delle elezioni e allo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Troppe le sezioni coinvolte nei cosiddetti “brogli elettorali” con tessere elettorali duplicate senza l’effettiva richiesta da parte dei cittadini, designazioni dei presidenti di seggio e persino con il voto di qualche defunto; uno scorretto svolgimento delle scorse elezioni amministrative del 20-21 Settembre scorso che non lasciano spazio a una visione democratica delle stesse”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Platì Dr. Pietro Marra.

“Non entro in merito alle indagini in quanto è compito della Magistratura, ma è doveroso annullare in parte o totalmente le elezioni svolte per dare dignità a questa città ormai sprofondata nel buio totale; al momento né il Sindaco Falcomatà né altri Consiglieri Comunali hanno dato voce a quello che è successo anzi secondo me vogliono insabbiare il tutto come al solito. Non solo mi unisco all’appello di Klaus Davi tra l’altro Ambasciatore a Platì per la “valorizzazione e lo sviluppo delle risorse agroalimentari”, ma mi congratulo con lui e spero che in futuro potrà rientrare in Consiglio Comunale”.