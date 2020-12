Reggio Calabria, una città in lutto per la prematura scomparsa di Giuseppe Ripepi: il ragazzo d’oro amato da tutti

7 Dicembre 2020 17:22

Tanti amici e il Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria hanno rivolto l’ultimo saluto al giovane sui social

Giornata triste per Reggio Calabria. La città stringe in lutto in queste ore per la morte di Giuseppe Ripepi, giovane studente reggino. Messaggi di cordoglio e stima si leggono sul suo profilo Facebook, dove amici e conoscenti che gli hanno rivolto l’ultimo saluto lo definiscono un ragazzo d’oro. Purtroppo era da diverso tempo ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute. A ricordarlo anche l’Ateneo il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea che “piange la prematura scomparsa di Giuseppe Ripepi, Studente del nostro Dipartimento, Laureando in Scienze e Tecnologie Alimentari. Alla famiglia di Giuseppe giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Suo Dipartimento”. Al dolore dei familiari si uniscono anche la redazione e tutti i lettori di Strettoweb.