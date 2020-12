Reggio Calabria: l’iniziativa “Scatole di Natale” ha visto la partecipazione dei cittadini reggini che hanno consegnato oltre 350 pacchi regalo

23 Dicembre 2020 17:42

Reggio Calabria: l’iniziativa “Scatole di Natale” ha visto una sentita partecipazione dei cittadini reggini che hanno consegnato oltre 350 pacchi regalo, numeri che nelle ultime ore sono destinati ad aumentare

“S’intesi – Cantiere di Civismo mette il turbo per l’iniziativa “Scatole di Natale”. La futura associazione l’8 dicembre scorso si è fatta promotrice della raccolta benefica di doni natalizi già conosciuta in alcune regioni di Italia e ideata da Time4Life. Una scatola con un contenuto da comporre con oggetti utili e qualche pensiero dettato dal grande spirito natalizio. Una dedica per far sentire il calore e l’affetto a chi – in questo particolare periodo soprattutto – sta affrontando importanti difficoltà. L’iniziativa “Scatole di Natale” ha visto una sentita partecipazione dei cittadini reggini che hanno consegnato oltre 350 pacchi regalo, numeri che nelle ultime ore sono destinati ad aumentare. Considerata l’enorme partecipazione abbiamo alcune considerazioni da fare”. E’ quanto scrive in una nota Umberto Sinicropi di S’intesi Cantiere di Civismo. “La prima – prosegue la nota- è che il cuore dei Reggini si conferma enorme e generoso, anche in questa occasione e nonostante un periodo in cui, il Covid19, ha purtroppo impedito la presenza fisica e il contatto sociale. Il successo dell’iniziativa, inoltre, viene fuori da una correlazione di fattori di partecipazione e collaborazione che dimostrano come il tessuto sociale di questa città è vivo e fortemente operativo. Dobbiamo ringraziare il circolo Arci Samarcanda e tutto il suo direttivo per l’immensa collaborazione fornitaci in questi giorni, permettendoci di sfruttare come centro di raccolta la loro splendida sede. Accanto a loro, il plauso va a tutti i volontari e i ragazzi che si sono adoperati nell’iniziativa. Consegnare dei sorrisi è stato un momento molto bello e significativo per noi dell’Associazione e siamo contenti di aver scelto di mostrare alla città ciò che desideriamo rappresentare con il nostro modo di fare e costruire.