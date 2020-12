Reggio Calabria: lettera in ricordo di Fausta Ivaldi dal Dirigente Scolastico dell’ITT Panella Vallauri

31 Dicembre 2020 18:01

Reggio Calabria: la comunità scolastica dell’ITT Panella-Vallauri esprime vivo cordoglio per la recente scomparsa di Fausta Ivaldi, donna forte e generosa, impegnata nel volontariato e nella creazione di progetti a carattere umanitario in diverse parti del mondo

La comunità scolastica dell’ITT Panella-Vallauri esprime vivo cordoglio per la recente scomparsa di Fausta Ivaldi, donna forte e generosa, impegnata nel volontariato e nella creazione di progetti a carattere umanitario in diverse parti del mondo. Il ricordo di questa donna, nativa di Alessandria ma che aveva scelto di vivere nella nostra città, attraverso le parole del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Nucera: “Fausta era piemontese di nascita, ma reggina nel cuore. Amava infinitamente Reggio, città nella quale da tempo si era trasferita dopo una lunga permanenza in Africa e in America Latina a sostegno dei più deboli e degli emarginati. In questa città martoriata, aveva continuato la sua attività a favore degli ultimi e delle donne in difficoltà, collaborando con il centro comunitario Agape “don Italo Calabrò”. Alla luce della sua lunga esperienza nel campo del volontariato e della sua sensibilità nei confronti delle nuove generazioni, l’ITT Panella_Vallauri le aveva conferito il Premio “Storie di donne 2019”, considerando l’altissimo valore morale e civile del suo operato, esempio lungimirante per tutti gli studenti. Fausta Ivaldi era una grande donna e di lei colpiva l’ottimismo e la compassionevole dedizione per gli emarginati e per coloro che non hanno mai avuto voce. Era una guerriera che si è battuta fino all’ultimo per un mondo migliore. Grazie Fausta per quello che hai donato alla tua amata Reggio, grazie per essere esistita. Il ricordo del tuo bel sorriso illuminerà la nostra strada e il nostro cammino verso un mondo che, seguendo il tuo esempio, auspichiamo possa diventare come tu lo avresti voluto…”