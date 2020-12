16 Dicembre 2020 09:31

Reggio Calabria: Poste Italiane comunica che dal 17 al 22 dicembre l’ufficio postale di Pellaro, ubicato in via Sottolume, resterà chiuso per necessari lavori di restyling

Poste Italiane comunica che dal 17 al 22 dicembre l’ufficio postale di Pellaro (Rc), ubicato in via Sottolume, resterà chiuso per necessari lavori di restyling. Per tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate, sarà disponibile l’Ufficio postale di Bocale, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle ore 12,45. La sede di Pellaro tornerà disponibile ai clienti da mercoledì 23 dicembre con i consueti orari di apertura.