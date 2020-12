Reggio Calabria, la soddisfazione Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale per la stabilizzazione degli Lsu-Lpu: “ora subito al lavoro per migliorare le condizioni contrattuali”

31 Dicembre 2020 11:42

Reggio Calabria, il sindaco di Santo Stefano, il Sindaco di Cosoleto, il sindaco di Condofuri e il presidente del Consiglio comunale di Bagaladi: “La stabilizzazione dei lavoratori Lsu-Lpu dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è un’ottima notizia per il nostro territorio”

“La stabilizzazione dei lavoratori Lsu-Lpu dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è un’ottima notizia per il nostro territorio. Finalmente, dopo anni di sacrifici e di intensa attività al servizio della collettività, questi lavoratori avranno di fronte a sè un futuro più certo e sicuro. Naturalmente bisognerà ancora fare di più, reperendo le risorse per favorire condizioni contrattuali più vantaggiose per questi lavoratori, ma oggi possiamo certamente gioire del fatto che finalmente dopo una lunga attesa gli ormai ex Lsu-Lpu possono mettersi alle spalle una condizione di atavica precarietà e andare incontro ad una condizione professionale più stabile e sicuro”. Lo affermano in un comunicato congiunto il sindaco di Santo Stefano Francesco Malara, il Sindaco di Cosoleto Antonino Gioffrè, il sindaco di Condofuri Tommaso Iaria e il presidente del Consiglio comunale di Bagaladi Carmelo Nucera, in qualità componenti del consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Aspromonte, esprimendo la loro soddisfazione per la recente firma dei contratti dei lavoratori ex Lsu – Lpu dell’Ente. “Auspichiamo che da oggi in avanti – si legge nella nota – si lavori da subito per migliorare le condizioni contrattuali del personale, convinti che una condizione di maggiore stabilità professionale possa costituire un valore aggiunto importante per gli obiettivi di crescita dell’Ente, che può e deve rappresentare un punto di riferimento per il percorso di sviluppo avviato sul nostro territorio”. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santo Stefano Francesco Malara che ha ringraziato il Presidente dell’Ente Parco Leo Autelitano per il lavoro svolto in questi mesi che ha consentito il risultato della stabilizzazione.

“Il Parco Nazionale – ha dichiarato Malara – costituisce un’opportunità straordinaria per il territorio dell’Aspromonte. Negli anni l’Ente è cresciuto e si è sviluppato, attivando una serie di iniziative che hanno determinato un processo di progressiva valorizzazione delle risorse territoriali, a partire dal contesto naturalistico, che costituisce la principale ricchezza della nostra terra, nell’ottica di un’attrattività turistica che va ulteriormente sviluppata ed implementata. In questo senso, la dotazione organica più strutturata dal punto di vista professionale che si è raggiunta con la stabilizzazione degli Lsu-Lpu non può che rappresentare un ottimo punto di partenza”. “Questi lavoratori avranno la possibilità di trascorrere delle festività diverse quest’anno. Un traguardo raggiunto che però costituisce un nuovo punto di partenza, non solo per gli obiettivi professionali dei singoli lavoratori, ma nella prospettiva di una ulteriore crescita nel percorso di sviluppo del territorio che il Parco Nazionale ha avviato in questi anni”, conclude.