Reggio Calabria: incontro da remoto con Giovanni Nuti che presenta il suo nuovo romanzo “Ombre nude” [VIDEO]

15 Dicembre 2020 09:42

Reggio Calabria: continua la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà” con la presentazione del romanzo “Ombre nude” di Giovanni Nuti

Continua la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà” con la presentazione del romanzo “Ombre nude” di Giovanni Nuti. La conversazione, alla quale ha partecipato lo stesso autore, è disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete.Ritornando al romanzo “Ombre nude” i protagonisti narranti sono Michele e Janette che raccontano al lettore le proprie vicissitudini e come l’autore di “Ombre nude” ha rilasciato in diverse interviste l’arte pittorica riveste un ruolo importante, quindi essa rappresenta«la metafora dello “sguardo”, di quel livello della percezione e della rappresentazione che è indicibile, non riducibile alle parole. Qui, la pittura, come la poesia, è “l’antiromanzo”». Si tratta quindi di una lettura scorrevole, fluida,che va a coinvolgere il lettore lungo tutto il percorso dello stesso e dove la pittura diventa narrazione. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020.La conversazione è disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 15 dicembre.