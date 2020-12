Reggio Calabria, esplode violenta rissa dopo banale incidente a piazza Indipendenza nonostante donne e bambini a bordo dei mezzi [FOTO]

8 Dicembre 2020 21:29

Reggio Calabria, un banale incidente tra due auto intorno alle 20:30 di questa sera ha innescato una maxi rissa sedata dal tempestivo intervento dei carabinieri

Sembrerebbe esserci stato un banale incidente senza alcuna conseguenza ne’ per le persone ne’ tantomeno alle due utilitarie – che si sarebbero appena sfiorate – a causa della maxi rissa scoppiata questa sera nella centralissima piazza Indipendenza, nel pieno centro di Reggio Calabria, proprio di fronte lo storico chiosco verde della gelateria Cesare. Erano le 20:30 quando per cinque minuti ci sono stati attimi di vera e propria follia. Nonostante avesse a bordo il figlio neonato, un automobilista si è scagliato contro gli occupanti dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro con spintoni e pugni tra le urla delle giovani ragazze che si trovavano a bordo. La compagna ha tentato invano di tranquillizzarlo, dopo aver preso in braccio il figlio che aveva iniziato a piangere. Ma non c’è stato nulla da fare: l’uomo ha inveito in modo particolarmente duro anche nei confronti dei carabinieri che erano provvidenzialmente intervenuti per sedare la rissa, mentre il disordine aveva attirato un capannello di curiosi. I carabinieri probabilmente si trovavano già in zona: una casualità particolarmente fortunata, perché soltanto l’intervento dei militari ha tranquillizzato gli animi ed evitato il peggio.