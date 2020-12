Reggio Calabria, incendio nel carcere di San Pietro: a fuoco il presepe, detenuti evacuati [DETTAGLI]

13 Dicembre 2020 14:24

Reggio Calabria, incendio carcere San Pietro: le fiamme si sono propagate a tende, materiale vario ed anche al Presepe che era stato realizzato

Un incendio si e’ sviluppato stamani in un locale adibito a teatro nel carcere “San Pietro” di Reggio Calabria. L’incendio sembra sia stato causato da un corto circuito, le fiamme si sono propagate a tende, materiale vario ed anche al Presepe che era stato realizzato. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del Fuoco del comando provinciale reggino che in breve hanno domato le fiamme. A causa del materiale andato a fuoco e’ rimasto un denso fumo. A scopo precauzionale ed in attesa che il fumo si diradi, la zona contigua a quella dell’incendio e’ stata fatta evacuare ed i detenuti fatti uscire nel cortile. Nessuno e’ rimasto ferito.