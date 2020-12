Reggio Calabria: in anteprima la presentazione del libro “Due Palle di Natale” del regista Neri Parenti

21 Dicembre 2020 12:53

Oggi i ragazzi del Leo Club Reggio Calabria Host sono andati oltre il classico film, organizzando in anteprima la presentazione del libro “Due Palle Di Natale” del regista Neri Parenti

Non è natale senza “cinepanettone”, ma oggi i ragazzi del Leo Club Reggio Calabria Host sono andati oltre il classico film, organizzando in anteprima la presentazione del libro “Due Palle Di Natale” del regista Neri Parenti. In collaborazione col Leo Club Salerno Host, col Gruppo Studentesco E.R.A. e col Consiglio Degli Studenti UniRC i ragazzi vogliono offrire agli intervenuti una serata ricca di curiosità, aneddoti e sorrisi ai tanti giovani e “eterni giovani” cresciuti col mito della commedia di Natale. Un evento che dimostra le capacità dei soci del club , che da sempre puntano al valorizzare la città ed al presentare ai cittadini attività di alto spessore socio-culturale. La diretta avrà luogo oggi alle ore 18:00 su piattaforma zoom, per chi fosse interessato si potrà richiedere accesso contattando il Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S.Porcelli, ma per permettere la visione a tutti la presentazione sarà in streaming online sulla pagina Facebook del Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S.Porcelli.