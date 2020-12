Reggio Calabria, il metano raggiunge San Lorenzo Marina e Chorio: Italgas collega alla rete 800 nuove utenze

15 Dicembre 2020 11:33

Reggio Calabria: da oggi 800 famiglie potranno dire addio a forme di alimentazione e riscaldamento scomode, costose e meno sicure grazie all’arrivo del metano

A partire da oggi circa 800 famiglie di San Lorenzo Marina e Chorio potranno dire addio a forme di alimentazione e riscaldamento scomode, costose e meno sicure, grazie all’arrivo della rete del metano nelle due località. Un’opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti, in virtù dell’accordo e della collaborazione tra Amministrazione comunale e Italgas. L’allacciamento alla rete di distribuzione cittadina, che permetterà alle famiglie di essere stabilmente approvvigionate da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha reso necessaria la posa di circa sei chilometri di nuove condotte a cura della società. Tutte le utenze saranno dotate di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura in tempo reale dei consumi. Con l’intervento di metanizzazione delle frazioni di San Lorenzo Marina e Chorio, Italgas prosegue nel suo impegno al fianco delle comunità e dei territori al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti.