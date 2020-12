Reggio Calabria: il Circolo di Fratelli d’Italia di Santa Cristina organizzerà una giornata per la pulizia del giardino esterno della scuola

18 Dicembre 2020 12:22

Reggio Calabria: sabato il Circolo di Fratelli d’Italia di Santa Cristina organizzerà una giornata di volontariato ecologico per la pulizia del giardino esterno della scuola/asilo comunale

“Sabato mattina alle 9:00 il Circolo di Fratelli d’Italia di Santa Cristina organizzerà una giornata di volontariato ecologico per la

pulizia del giardino esterno della scuola/asilo comunale. Durante l’evento provvederemo anche piantare 14 nuovi alberi di frutta. L’iniziativa è volta anche a sensibilizzare la comunità a prendersi cura del bene comune; è un messaggio di partecipazione civile e democratica che riguarda un luogo fisico, ma che si spera possa avere effetti ‘contagiosi’ per un impegno sociale costante”. E’ quanto scrive in una nota il Commissario cittadino, Antonio Violi.