Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto con Giovanni Nuti autore del romanzo “Ombre Nude”

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19, prosegue in remoto l’attività associativa del Circolo Culturale “L’Agorà”. Il nuovo appuntamento organizzato dal sodalizio culturale reggino si baserà sulla presentazione del romanzo “Ombre nude” di Giovanni Nuti. Si tratta del nuovo lavoro autoriale che narra le vicende di un pittore e della sua modella, del rapporto tra corpo e sguardo, tra forma e intenzione, tra dono e fatica, in cui la pittura non è solo motivo ispirativo, ma si fa stile narrativo: larghe campate a tinte tenui per uno sfondo (il contesto) su cui l’attenzione del lettore non deve mai soffermarsi, perché ciò rende possibile il ritmo quasi ipnotico delle pennellate più veloci e colorate con cui Nuti ricostruisce i due protagonisti. Un romanzo breve e intenso in cui la drammatica ricerca del Bello naufraga, ma il suo naufragio apre a un’altra salvezza possibile. In questo romanzo breve e intenso, la pittura si fa narrazione, ricerca drammatica del Bello tra forma e intenzione, tra dono e fatica. Una ricerca che, naufragando, apre a un’altra salvezza possibile. Giovanni Nuti nel primo periodo degli anni Ottanta inizia la sua attività di compositore musicale per il cinema e il teatro: realizzando diverse colonne sonore, tra le quali quelle il fratello Francesco Nuti, ricevendo diversi premi e riconoscimenti come il Ciak d’Oro (1986) per la migliore canzone originale nel film “Tutta colpa del paradiso”, il Nastro d’Argento (1987) per la migliore musica originale – film “Stregati” e la Nomination al Ciak d’Oro (1990) per la migliore colonna sonora originale nel film “Willy Signori e vengo da lontano”, e la Nomination al Ciak d’Oro (1995) per la migliore colonna sonora originale – film “Occhio Pinocchio”. Nel 2007 la sua ricerca musicale approda alla poesia e pubblica tre sue sillogi: Calipso, Lumen e Appunti di viaggio (con testo critico di Sandro Veronesi). Nel 2015 debutta nella narrativa come autore del romanzo Anima scalza a cui segue, nel 2020, Ombre nude, con una nota di Andrea Martinelli. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 15 dicembre.