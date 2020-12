6 Dicembre 2020 13:02

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa mattina tra via Osanna e via Torrione

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in pieno centro a Reggio Calabria. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un’auto all’incrocio tra via Osanna e via Torrione. Sul posto è intervenuta una pattuglia del pronto intervento della Polizia Municipale che sta lavorando per ricostruire la dinamica. Il giovane motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale, al momento non si conoscono le condizioni di salute e si è in attesa di una prognosi.