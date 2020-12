10 Dicembre 2020 21:10

Reggio Calabria: Giovanni Oriana il nuovo Commissario di Fratelli d’Italia a Bagnara Calabra. Lo comunica il commissario Nesci

“E’ Giovanni Oriana il nuovo Commissario Fdi a Bagnara Calabra”, è quanto dichiara in una nota il Commissario provinciale Denis Nesci. “Stiamo costruendo una compagine forte nel Comune della Costa Viola, con tanti simpatizzanti e tanta gente della società civile, che vuole mettersi in gioco. E vogliono farlo sotto i colori di ‘Fratelli d’Italia’. Un partito molto radicato e che ha le basi dentro l’amministrazione comunale con l’innesto anche di Vincenzo Bagnato; per questo ho deciso di affidare la guida del partito al Consigliere comunale Giovanni Oriana, con la consapevolezza che saprà consolidare i valori e le prerogative del nostro partito nell’intero territorio cittadino”, conclude.