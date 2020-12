1 Dicembre 2020 19:06

Reggio Calabria, Giancarlo La Monica nuovo presidente del Centro Studi Tradizione Partecipazione. Da registrare l’ingresso di 24 nuovi soci

In data 30 Novembre 2020, nel giorno dell’assassinio del Capitano Codreanu, si è riunita, in via telematica, l’assemblea dei soci del Centro Studi Tradizione Partecipazione. Da registrare l’ingresso di 24 nuovi soci: Sig. Rosario Dato, Sig. Giuseppe Rumi, Sig. Marco Ficara, Sig. Attilio Fusco, Sig. Paolo Minniti,Sig. Giandomenico Cuzzocrea, Sig. Vincenzo Sorbo, Sig. Claudio Sirna, Sig. Fortunato Dentone; Sig. Luigi Romeo, Sig. Stefano Vazzana; Sig. Turano Angelo; Sig. Teocle ; Sig. David D’Ascola; Sig. Giovanni Laganà; Sig. Giuseppe Rosito; Sig. Ivan Marino; Sig. Maurizio Gattuso; Sig. Nico Callea; Sig. Massimo Quattrone; Sig. Paolo Morena; Sig. Giuseppe Lacaria; Sig. Tonino Martino e Sig. Giancarlo La Monica. In data 25 Ottobre 2020, inoltre, il Presidente Nicola Malaspina ha presentato le dimissioni poichè ha assunto altri incarichi che non gli permettono di svolgere pienamente il suddetto ruolo. I soci, dunque, hanno eletto per acclamazione il Sig. La Monica Giancarlo come nuovo presidente del Centro Studi Tradizione Partecipazione. Il nuovo Direttorio è così composto:

Vice Presidente: Sig. Rosario Giampiero Arconte

Segretario: Sig. Domenico Natoli

Tesoriere: Sig. Antonio Carmelo Palermiti

Membri del Direttorio: Sig. Giuseppe Agliano, Sig. Rocco Iemma , Sig. Pasquale Pellicano’, Sig.Umberto Paviglianiti, Sig. Marco Ficara , Sig.ra Vittoria Borzumati, Sig. Nicola Malaspina, Sig. Demetrio Surace.

Presidente Probiviri: Sig. Giuseppe Pasquale Ficara

Membri Probi Viri: Sig. Giandomenico Cuzzocrea; Sig. Fortunato Dentone; Sig. Claudio Sirna; Sig. Rosario Dato; Sig. Vincenzo Sorbo; Sig. Luigi Casile. Revisore unico dei conti: Sig. Valerio Chiné Sono state costituite, inoltre, la Brigata Sbarre, coordinata dal Sig. Giovanni Sulfaro; Brigata Centro Storico, coordinata dal Sig. Demetrio Suraci e Brigata Tre Mulini, coordinata dal Sig. Paolo Minniti. L’ex Presidente, Nicola Malaspina, è intervenuto nel corso dell’assemblea formulando i migliori auguri al nuovo Presidente, Giancarlo La Monica: “In questo giorno particolare in cui si ricorda l’assassinio del Capitano Codreanu, parafrasando le sue parole, vorrei rivolgere al” fratello” Giancarlo il seguente invito, lavora, lavora ogni ogni giorno, lavora con amore e ricompensa per questo tuo lavoro non sia il guadagno, ma la soddisfazione di aver posto un mattone per la gloria del CSTP e per il fiorire della Patria, la nostra grande Reggio”. In conclusione l’intervento del nuovo Presidente Giancarlo La Monica: “Sono entrato a far parte del centro studi circa un anno fa e l’ho fatto in silenzio, in punta di piedi, ma fin dal primo giorno mi sono messo a completa disposizione della mia comunità. Sono stato uno degli ultimi ad arrivare e sono forse il più giovane del gruppo e per questo fin dai primi giorni ho provato una sorta di timore reverenziale verso tutti questi pilastri della politica Reggina che animano questa banda di pirati. In questi mesi ho cercato di apprendere il più possibile e prendere un pezzettino di qualcosa da tutti. Ho iniziato a sentirmi anche io col tempo cuore pulsante di questo meccanismo che fino a poco tempo prima mi era estraneo. Mai avrei pensato di ricevere il grande onore e soprattutto l’onere di diventarne Presidente in così poco tempo, ma a quanto pare il mio destino non è quello di stare dove ci si difende ma è quello di stare là dove si attacca. Il Centro Studi si è dimostrato in questi anni una macchina perfetta, una comunità vera e unita che non ha sbagliato un colpo, riuscendo a portare dentro palazzo San Giorgio uno dei suoi figli migliori. Proprio per questo non sarà facile per me continuare su questa strada lastricata di vittorie, ma metterò cuore, umiltà e sacrificio per non deludere nessuno dei miei fratelli. Ad Maiora! Il grazie più grande va a tutte quelle persone che mi hanno sempre sostenuto e che hanno sempre creduto in me, vi devo tutto”.