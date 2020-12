Reggio Calabria, da Gelato Cesare per Natale arrivano i golosissimi “Pestacchione” e “Cesarone”. Babbo Natale al chiosco per le prime consegne, le INFO UTILI per ordinarli

7 Dicembre 2020 14:56

Reggio Calabria, Gelato Cesare non smette di stupire i propri clienti: in arrivo golosissimi dolci tradizionali farciti con gelato per Natale

Per festeggiare al meglio un Natale 2020 che, causa Coronavirus non potrà essere purtroppo come quelli degli anni passati, ci ha pensato Gelato Cesare di Reggio Calabria. Davide Destefano con la sua straordinaria creatività ha pensato come addolcire il palato dei clienti in un momento magico come appunto il Natale, realizzando dei golosissimi dolci tipici della tradizione farciti con alcuni tra i migliori gusti gelato appositamente selezionati dai maestri gelatieri.

“Il Pestacchione” (Setteveli, Cesarella e Pesto di Pistacchio) e “Il Cesarone” (Nocciola IGP, Rocher e Nutella Biscuits) potranno riempire una delle tre tipologie di dolce natalizio a richiesta dei clienti: si tratta di pandorato, panettone tradizionale e panettone con uvetta.

Per gustare questi strepitosi dolci natalizi è possibile ordinarli già a partire da oggi su WhatsApp al numero 3880587411. Ieri sera, intanto, Babbo Natale è passato dal famosissimo chiosco verde del Lungomare per ritirare le prime consegne da effettuare nelle prossime ore, e mentre il titolare Davide Destefano gli consegnava i primi prodotti natalizi ha confidato a Santa Claus tutta la propria passione e il proprio orgoglio per regalare alla città un sorriso grazie ai prodotti più prelibati della cucina tradizionale. “Noi creiamo dolci emozioni” ha detto Davide al Babbo, che contribuirà a distribuirle nelle case di chi quest’anno si è comportato bene.