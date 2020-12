Reggio Calabria: da Gelato Cesare tantissimi nuovi gusti per un dicembre goloso [FOTO E VIDEO]

6 Dicembre 2020 12:47

Reggio Calabria: Gelato Cesare continua a stupire i propri clienti con tantissimi nuovi gusti

Pesto di Nocciola, mandorla, pistacchio e arachidi ma anche Torta di Nonna Rachele e sorbetto di Marron Glaces, sono questi i nuovi gusti di Gelato Cesare di Reggio Calabria che riportano il palato a tradizioni antiche per riscoprire sapori ed aromi di un tempo. Quattro prodotti unici prendono forma dalla sapiente tostatura e macinatura di Pistacchi, Mandorle, Nocciole e Arachidi con denominazione di origine. I nuovi pesti del maestro Davide Destefano, sono gusti dalla consistenza inedita che sorprendono anche i palati più esigenti.

“Per i nostri pesti utilizziamo solo materie prime selezionatissime, ma il vero segreto sta nella lavorazione che lascia inalterate le proprietà nutritive ed esalta il gusto naturale di questi preziosi frutti! Innovazione e ricerca nel rispetto della tradizione artigianale“, con queste parole Davide Destefano racconta la sua nuova scelta di gelati che completano il bancone della Gelateria.

Grazie alla nuova gamma de “I Pesti” artigianali, Cesare rivela sapori ormai dimenticati con ricette semplici e ingredienti naturali. Il Pesto è un prodotto grezzo, non del tutto raffinato, che fa della semplicità la sua forza, accompagnato da una cremina di frutta secca tostata e caramellata che regala emozioni pure.

Non meno goloso il nuovissimo gusto “Torta di nonna Rachele”, una ricetta antica realizzata con una delicata crema ricca di burro e uova con un croccantissmo crumble e amarene croccanti che riportano a sapori mai dimenticati. Non manca l’attenzione alla linea vegan con il Sorbetto al Marron Glaces senza latte e derivati prodotto con castagne italiane e accompagnato da una golosissima variegatura in pezzi.