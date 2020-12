Reggio Calabria: “Fratelli d’Italia cresce, a Paola Chilà affidato il dipartimento sport”

2 Dicembre 2020 19:17

Il commissario provinciale Denis Nesci sponsorizza Paola Chilà: “una componente femminile che, attraverso le sue competenze e il suo impegno”

Il commissario provinciale di ‘Fratelli d’Italia’, Denis Nesci, rende noto che ha affidato il dipartimento sport del partito a Paola Chilà. “Il gruppo dirigente cresce e si arricchisce grazie all’attività di proposta e di studio che garantirà Paola Chilà – è quanto dichiara Nesci – Una componente femminile che, attraverso le sue competenze e il suo impegno, sono certo – continua il Commissario – darà manforte ai Circoli su un tema per noi fondamentale quale lo sport”.

“Viviamo una totale emergenza, dovuta ad un evento epocale come la pandemia Covid, e il comparto sport, è stato quello più bistrattato rispetto a chiusure e restringimenti di attività; e soprattutto rispetto ad interventi di ristoro non adeguati alla crisi che lo ha investito; pertanto, l’esperienza nazionale ed internazionale di Paola Chilà, ci servirà per dar vita ad un piano ed una proposta concreta da presentare alle istituzioni locali. Augurando buon lavoro alla professoressa Chilà – conclude Nesci – ribadisco l’attenzione che il partito rivolge alle forze positive della società civile, nel percorso di coinvolgimento e di crescita qualificata, del quale la politica non deve fare a meno. A maggior ragione quando scendono in campo le donne, forza propulsiva di un partito che ha l’ambizione di essere riferimento per un elettorato in cerca di competenza, esperienza e proposta”.