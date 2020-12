Forza Reggio si congratula con il neo commissario Marra per la nascita del Circolo FDI a Mosorrofa

20 Dicembre 2020 14:08

“Con grande soddisfazione veniamo a conoscenza che il partito Fratelli d’Italia guidato dall’ On.Giorgia Meloni e rappresentato in Provincia dal Commissario Denis Nesci , è sbarcato a Mosorrofa frazione di Reggio Calabria con la nascita del Circolo “Io sto con Giorgia” guidato dal neo commissario Pietro Marra nonché Consigliere Comunale di Platì e nostro concittadino”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente di Forza Reggio, Demetrio Stellittano. “Ovviamente a lui e a tutto il direttivo del Circolo vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro non soltanto a Reggio centro ma in tutta la ex XII° Circoscrizione che racchiude varie frazioni collinari da anni abbandonate a se stesse”, conclude.