22 Dicembre 2020 17:51

Reggio Calabria, Falcomatà per lo scambio di auguri a Hermes e Castore: “ringrazio i dipendenti delle società comunali. La nostra città merita il meglio”

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto visita questa mattina ai dipendenti delle società comunali Hermes e Castore. L’incontro è stato l’occasione del tradizionale scambio di auguri in vista del periodo natalizio. Il sindaco Falcomatà, accompagnato dagli Assessori Cama, Albanese e Muraca, e dai Consiglieri Cardia, Quartuccio e Romeo, ha ringraziato i vertici ed i dipendenti delle due società comunali, mettendo in evidenza il proficuo impegno svolto dai lavoratori in questi anni, sempre al servizio delle esigenze dei cittadini. “Ho voluto incontrare personalmente i dipendenti delle Società comunali in questo periodo prefestivo per rivolgere loro i più calorosi auguri per un sereno Natale – ha spiegato il sindaco – quello che ci lasciamo alle spalle è stato un anno strano, caratterizzato dalla crisi pandemica, sanitaria ma anche economica, che ha messo a dura prova l’organizzazione dei servizi pubblici proprio per le difficoltà alle quali abbiamo dovuto far fronte”. “E’ stato grazie all’impegno di questi lavoratori, donne e uomini che indossano fieramente ogni giorno la divisa con lo stemma di San Giorgio ed il simbolo della Città, che siamo riusciti a superare le difficoltà, guardando sempre verso una prospettiva di stabilizzazione e di crescita per i servizi comunali. Naturalmente, su questo fronte, vogliamo fare molto di più. Lo dobbiamo ai cittadini che ogni giorno si rivolgono all’amministrazione per l’erogazione dei servizi. La nostra città merita il meglio ed il nostro obiettivo, anche alla luce delle nuove condizioni economiche che ci consentiranno di mettere alle spalle le difficoltà finanziarie dell’Ente, è quello di implementare le risorse, umane e strumentali, al servizio dei cittadini”. Gli incontri augurali del sindaco Falcomatà proseguiranno nei prossimi giorni. Già in programma le visite al Comando di Polizia Municipale, ad Atam, Idrorhegion e Avr, oltre alle consuete visite presso le autorità civili, religiose e militari presenti sul territorio