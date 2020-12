Reggio Calabria, su Facebook nasce il gruppo “Oggetti ritrovati / smarriti”: la community di pubblica utilità

21 Dicembre 2020 16:54

Un gruppo per dare ausilio e aiuto ai cittadini di Reggio Calabria

Nasce in queste ore su Facebook un gruppo per dare ausilio e aiuto ai cittadini di Reggio Calabria. La community è originata dall’esigenza di aiutare la popolazione ed essere un servizio utile alla cittadinanza. “Hai smarrito un oggetto o un documento e desideri sapere se è stato ritrovato? Hai trovato un oggetto smarrito? Questa pagina vuole essere un aiuto e ti permette di segnalarlo tramite FB e chiedere agli utenti del social network”, si legge nella descrizione.

Il gruppo “nasce con lo scopo di creare una piattaforma che faccia interagire i reggini, offire aiuti nel recuperare o segnalare oggetti, effetti personali smarriti e ritrovati da privati”, fanno sapere gli ideatori Simone Macheda e Diego Lo Giudice. “Il gruppo sarà settoriale e specifico, no spam, no pubblicità, no politica, saranno pubblicati solo post riguardanti oggetti smarriti/effetti personali, un gruppo che vuole essere un ausilio a gli organi già preposti nel territorio. Adesso è importante la condivisione, facciamo rete”, ha concluso Macheda.