Reggio Calabria, da Autoricambi Calabrò i migliori additivi carburante: fondamentali per un’auto sempre efficiente

7 Dicembre 2020 09:00

A Reggio Calabria, da Autoricambi Calabrò si possono trovare i migliori additivi per il carburante che aiutano il nostro mezzo ad essere sempre efficiente e curato

Non tutti gli automobilisti sono a conoscenza del fatto che il gasolio, rispetto alla benzina, è maggiormente sensibile ai fattori ambientali. E che, di conseguenza, temperature particolarmente basse possono ad esempio impattare sulla bontà delle sue prestazioni.

Ecco perché è importante cercare di prendersi “cura” del gasolio, valutando con un esperto – come quelli di Autoricambi Calabrò, leader nel territorio calabrese per i ricambi auto – quali possano essere quelli più adatti per le proprie esigenze.

I modificatori di accensione

La prima categoria di additivi per il gasolio è rappresentata dai modificatori di accensione, che hanno come obiettivo quello di aumentare il numero di cetano, riducendo la durata di avviamento a freddo del motore e l’emissione di fumo. I modificatori di accensione apportano dunque una primaria utilità: aumentare la potenza del motore, e l’efficienza nelle fasi iniziali di funzionamento dello stesso.

I modificatori di combustione

I modificatori di combustione rappresentano un’altra categoria di additivi piuttosto gettonata, comprendenti antifumo, antifuliggine, antiparticolato. Gli obiettivi di tali modificatori sono quelli di esercitare un’influenza catalitica sul procedimento di bruciatura dei depositi fuligginosi, modificandone la struttura. Il risultato è una riduzione della fumosità ei gas di scarico, un contenimento dell’ordinaria usura del motore e del sistema di scarico e, evidentemente, anche la prevenzione dei pericoli di intasamento del filtro antiparticolato.

I detergenti

Sempre in merito agli additivi che possono essere utilizzati per il gasolio, troviamo i detergenti, composti che permettono di sciogliere i depositi presenti nel sistema di iniezione del motore e del catalizzatore, favorendo il mantenimento di una posizione sospesa, e impedendo così la generazione di nuovi depositi. Un attento utilizzo di tali componenti permette di contribuire positivamente alla pulizia della valvola di ricircolo del gas di scarico.

Gli anti-usura

Particolarmente utili per poter rinforzare le proprietà di lubrificazione del carburante sono poi gli anti-usura. Come suggerisce il loro stesso nome, gli anti-usura impediscono una prematura usura del motore, incrementandone invece il livello di produttività e il rendimento. I prodotti anti-usura servono altresì a ridurre i consumi del gasolio, garantendo una fruizione più silenziosa e discreta del motore.

Gli anti-gelo

L’ultima categoria di additivi sui quali è opportuno concentrarsi è quella degli anti-gelo. Anche in questo caso, il loro nome è sufficiente per poter indicare chiaramente di cosa si tratta: prodotti che servono a migliorare le proprietà del gasolio nelle condizioni ambientali caratterizzate da temperature piuttosto rigide, impedendone il congelamento e proteggendo il filtro e il tubo del carburante contro il pericolo di intasamento.

Insomma, a margine di quanto sopra anticipato, non possiamo che concludere sottolineando come l’utilizzo di questi additivi sia effettivamente in grado di migliorare in modo considerevole le qualità del gasolio, prevenendo un’usura anticipata del motore e contribuendo a una migliore pulizia dell’intero sistema di alimentazione. Un utilizzo accorto e consapevole di tali prodotti permette così di migliorare l’efficienza e le prestazioni del motore in ogni fase del suo funzionamento e, soprattutto, all’inizio del suo procedimento di utilizzo.

L’Autoricambi Calabrò di Via Reggio Campi II Tronco – Tel. 0965 26637, è quindi la soluzione migliore per avere la sicurezza dei prodotti, la giusta consulenza e la garanzia di acquistare un ricambio duraturo.