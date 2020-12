Reggio Calabria: il 30 dicembre consiglio comunale in sessione straordinaria, si procederà alla sostituzione di Castorina

24 Dicembre 2020 20:01

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 30 dicembre alle ore 9.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 30.12.2020 alle ore 9.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Sostituzione temporanea del consigliere Antonino Castorina con il primo dei non eletti della lista n. 21 – partito democratico; Indirizzi spese di funzionamento società partecipate (art. 19 tusp); Riconoscimento dfb per pagamento canone di servizio dovuto a castore spl; Riconoscimento debito fuori bilancio d.lgs 267/00 – art 194 comma 1 lett. A) tuel – titolo esecutivo 449/2019 rc – giuseppe martino; Riconoscimento debito fuori bilancio in ottemperanza alla sentenza del tar sezione reggio calabria n. 468 del 15.07.2020 e al conseguente verbale di incontro tecnico del 24.08.2020; Riconoscimento debito fuor bilancio d.lgs 267/2000 -art. 194 lett. A), t.u.e.l. – titoli esecutivi settore patrimonio ed erp; Riconoscimento debito fuori bilancio sent. N.998/2019 tribunale di reggio calabria sez. Lavoro a favore di Pulella Manuel; Riconoscimento debito fuori bilancio sent. N.1351/2019 tribunale di reggio calabria sez. Lavoro a favore di Musolino Rocco; Riconoscimento debito fuori bilancio sent. N.526/2019 tribunale di reggio calabria sez. Lavoro a favore di alati francesco; Riconoscimento ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. 267/2000, dei debiti fuori bilancio in favore dei sigg.: Messineo Giuseppe, Zaccone Daniele, Morabito Maria Consolata e avv. Carmine Pirrottina.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 31.12.2020 alle ore 9.00.