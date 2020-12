Reggio Calabria, in Consiglio Comunale non si discute dei brogli elettorali: “Sindaco, si dimetta!”, Minicuci e i consiglieri di minoranza abbandonano l’Aula [FOTO]

30 Dicembre 2020 12:23

La seduta del Consiglio Comunale tenutosi oggi a Reggio Calabria non prevede come ordine del giorno la discussione sul tema dei brogli elettorali: Minicuci e tutti i consiglieri di minoranza si rendono protagonisti di un gesto plateale

Una scena significativa si è verificata questa mattina all’inizio del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Antonino Minicuci ha gettato per terra i fogli del suo discorso e tutta la minoranza è uscita dall’Aula consiliare Pietro Battaglia. “La democrazia è stata calpestata, al Sindaco non basta un semplice comunicato su Facebook. Anche il solo sospetto di brogli alle elezioni è inaccettabile, la voce del popolo è tutto”, ha esordito con queste parole l’ex candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni. Minicuci, inoltre, ha affermato di aver chiesto la possibilità di discutere sul tema dei brogli elettorali come ordine del giorno, ma a suo dire è stato negato.

“Un consigliere ha visto approfittarsi del voto di persone anziane o decedute – ha affermato Minicuci – . La democrazia è stata messa sotto i piedi, l’unica soluzione è tornare al voto. Sindaco, tutto questo non è possibile. Qualcuno l’ha addirittura difesa parlando di moralità del silenzio, ma non si può nascondere la polvere del tappeto. E’ una delle immagini più buie della nostra città. Ben otto sono le sezioni in cui ci sono stati brogli, ci sono “elementi inquietanti” ha affermato il Gip. Come fa qualcuno a dire che “lei poteva non sapere?”. Il Sindaco ha la responsabilità e la sovraintendenza di tutti. Abbiamo chiesto di discutere questo ordine del giorno, ma ci è stato negato. Il sindaco si dimetta e dia dignità alla classe politica”.

Interrotto dal Presidente del Consiglio Vincenzo Marra, a quel punto, preso da un sentimento di rabbia, Minicuci ha lanciato in aria alcuni fogli ed è uscito dall’aula seguito da tutti i consiglieri di minoranza, tranne Filomena Iatì e Saverio Pazzano. La seduta è poi continuata ed è stata ufficializzata la “sostituzione temporanea” del consigliere Antonino Castorina.

Brogli elettorali a Reggio Calabria, Milia: “il Ministero dell’Interno è costantemente informato”

“La questione brogli a Reggio Calabria ha superato ogni limite. Oggi per protesta abbiamo abbandonato l’aula dato che la maggioranza sembra non voler neanche affrontare l’argomento”, scrive così Federico Milia sui propri canali social. Il consigliere di Forza Italia afferma poi di aver “chiesto poi incontro al Prefetto che ci ha ricevuti e ci ha detto che la situazione è costantemente monitorata ed è costantemente informato anche in Ministro dell’Interno. Ennesima vergogna che i reggini devono subire, speriamo che il Sindaco prenda atto della gravità della situazione e che faccia un passo indietro, per il bene di tutti”.