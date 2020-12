Reggio Calabria: confronto sinergico tra Sindaci e Aree Produttive della Locride

20 Dicembre 2020 19:35

“In data 18 Dicembre 2020 alle h20:00 ha avuto luogo un incontro in videoconferenza tra il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro, il Presidente del Comitato dei Sindaci della Locride Giuseppe Campisi e una rappresentanza delle associazioni e realtà imprenditoriali del nostro territorio che avevano sottoscritto in data 30 Novembre c.a. e inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, alla Regione Calabria e ai Sindaci della Locride delle istanze a favore di misure più concrete per la ripresa economica del nostro territorio”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Aree Produttive della Locride.

Tra i punti salienti si è discusso di:

– Riduzione e/o sospensione delle tasse comunali che solo alcuni Comuni hanno messo in atto per sostenere la ripresa delle attività commerciali.

– Istituzione di una zona ZES (Zona Economica Speciale) all’interno dell’area locridea che possa sviluppare il tessuto economico del territorio attraverso innovazioni e investimenti mirati.

– Rivisitazione da parte della Regione Calabria dei requisiti del documento DURC, necessario per accedere ai finanziamenti ma che non tiene in conto le fattive problematiche delle aziende sulla regolarità contributiva.

I due Sindaci Presidenti sono stati molto collaborativi, dichiarando che i punti elencati verranno discussi nella prossima Assemblea dei Sindaci, sia per quanto riguarda la possibilità di riduzione di alcune tasse da parte delle Amministrazioni Comunali che saranno in grado di attuarle sia per quanto concerne le richieste da presentare alla Regione Calabria e per le quali sono disposti a farsene promotori anche con le future amministrazioni regionali. L’incontro è stato occasione di confronto e dialogo costruttivo e si è reso presupposto per altri incontri periodici con l’Assemblea dei Sindaci per avere sempre presenti le reali necessità e problematiche del territorio. Si ringrazia pertanto tutti i Sindaci nella figura dei loro rappresentanti e ci rendiamo disponibili per future collaborazioni”, conclude la nota.