Reggio Calabria: il comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” chiede l’apertura della palestra scolastica

19 Dicembre 2020 20:34

Reggio Calabria: il comitato di quartiere “Il Popolo di Archi”, da anni impegnato per la tutela del territorio, invita la cittadinanza a prendere parte alle iniziative volte a chiedere l’apertura della palestra scolastica

Il comitato di quartiere “Il Popolo di Archi”, da anni impegnato per la tutela del territorio, invita la cittadinanza “a prendere parte alle iniziative volte a chiedere (anche se dovrebbe essere un diritto d’ufficio), al Comune di Reggio Calabria, l’apertura della palestra scolastica, per permettere ai bambini delle scuole elementari e medie di poter svolgere attività motoria. In occasione dell’anniversario della pseudo inaugurazione della struttura sportiva, ci ritroveremo ad alzare ancora la voce per i nostri figli, per un diritto che gli è stato negato, ossia svolgere attività didattica durante le ore di educazione fisica. L’appuntamento è Domenica 20 c.m. alle ore 11:00: manifesteremo di fronte la palestra tutti insieme. Tutti saranno partecipi: la scuola, l’asilo, le associazioni sportive, la società civile, i liberi cittadini. Abbiamo la possibilità di dimostrare che vogliamo essere rispettati e che i bambini pretendono un diritto che non può essere negato. Abbiamo la possibilità di dimostrare che Archi c’è e vuole essere considerata! Per noi è una questione di civiltà”.