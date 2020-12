Reggio Calabria: chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica

24 Dicembre 2020 20:50

Reggio Calabria: con ordinanza n.3/2020 il dirigente del settore ambiente ha predisposto la chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica

Con ordinanza n.3/2020 il Dirigente del settore ambiente del comune di Reggio Calabria ha predisposto la chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica. “Ritenuto, di dover provvedere ad adottare specifiche misure di prevenzione finalizzate ad evitare assembramenti di persone nei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli al fine di eliminare le situazioni di possibile contagio, nel solco delle disposizioni normative emanate“: è ordinata la chiusura dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, dei seguenti parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli: Villa Comunale “Umberto I”; parco “Federica Cacozza” (ex “parco Botteghelle”, Viale Calabria); “Parco delle Vittorie” (parco urbano via delle Vittorie).