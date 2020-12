Reggio Calabria, golosissime feste da Cesare con i gusti Natalizi e l’immancabile contest con il Panettone Gelato [INFO]

18 Dicembre 2020 16:17

Reggio Calabria, grazie ai nuovi gusti di gelato di Cesare si respira un’aria di Natale

Con i nuovi gusti di gelato c’è aria di Natale da Cesare Gelati sul Lungomare di Reggio Calabria. I gusti sono stati studiati per accompagnare pranzi e cene delle vostre feste natalizie. Bergamanda è un fresco sorbetto senza latte e derivati composto da mandarino ciaculli, bergamotto di Reggio Calabria e Ananas ed è adatto come intermezzo per pulire il palato o fine pasto, il gusto Noci e Datteri è un goloso gelato di una dolce combinazione che non puó mancare a tavola durante le feste. Poi c’è Cremino Gianduia che nasce da una combinazione di cioccolato e nocciola reinterpretata in versione golosa, Vaniglia Thaiti, un gelato con un profumo delicato, caldo dalle note di pane speziato. La più particolare delle vaniglie con un sapore forte, note di fondo di liquirizia e violetta.

Insieme a questi gustosissimi gusti protagonista assoluto è il PANETTONE GELATO con l’immancabile contest, ecco come poter partecipare: clicca https://www.instagram.com/gelatocesare/?hl=it e segui @gelatocesare e @diecidecimirc su Instagram, lascia un commento sotto il post scrivendo “partecipo” e tagga 3 amici e condividi il post nelle tue storie.

Ogni utente può lasciare più commenti (aumenta probabilità di vincere). È possibile partecipare fino a Domenica 20 Dicembre alle ore 12.00. Tra tutti i partecipanti verrà sorteggiato in maniera casuale un utente che vincerà un mega panettone Nutella Biscuits eun buono da €50 spendibile da dieci decimi. L’estrazione avverrà Domenica 20 alle ore 17.00 in diretta Instagram @gelatocesare e @diecidecimirc. Buona fortuna.