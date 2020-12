Reggio Calabria, Castorina sospeso dal Pd

15 Dicembre 2020 23:42

Reggio Calabria: Castorina essere stato posto ai domiciliari, è stato sospeso dal Pd

La Commissione nazionale di garanzia del Pd ha deliberato di sospendere cautelativamente dal Pd e dalla Direzione nazionale Antonino Castorina, posto ieri agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria sui duplicati delle tessere elettorali usate per far risultare il voto di cittadini anziani, tra cui alcuni deceduti, che in realta’ non si sono recati alle urne alle comunali del 20 e 21 settembre. Nel provvedimento si ricorda che il regolamento nazionale delle Commissioni di garanzia prescrive che ‘l’iscritto o l’iscritta sottoposto a procedimento penale e’ sospeso cautelativamente dal partito dal giorno in cui e’ stato emesso contro di lui un provvedimento di restrizione della liberta’ personale’ e che ‘non sussistono particolari gravi motivi che ostino all’adozione delle misure di sospensione'”.