Reggio Calabria: i CALENDARI della raccolta differenziata per il mese di Gennaio 2021

30 Dicembre 2020 09:36

Reggio Calabria, pubblicati i nuovi calendari di AVR per il mese di Gennaio 2021

Pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, per il mese di Gennaio 2021, per le utenze domestiche del territorio comunale di Reggio Calabria. In virtù delle festività natalizie si invita la cittadinanza a porre attenzione ai giorni vicini alle festività, per alcune variazioni di raccolta applicate. I nuovi calendari, con le medesime frequenze di raccolta dei precedenti, contengono anche le disposizioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sul Nuovo coronavirus, si precisa, infatti, che chi non è risultato positivo deve continuare a differenziare correttamente i rifiuti. solo chi è positivo o in quarantena obbligatoria, non deve differenziare più i rifiuti, al riguardo, deve utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti, (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani. I calendari saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android). Inoltre, il centro comunale di raccolta di condera il 31 dicembre sarà aperto dalle 09:00 alle 13:00, il 1° e 6 gennaio 2021 non sarà operativo.