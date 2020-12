Reggio Calabria, il Camion della Coca Cola a Piazza Garibaldi per un progetto di solidarietà in vista del Natale [FOTO e VIDEO]

17 Dicembre 2020 10:10

Oggi l’iconico truck Coca-Cola sta facendo tappa a Reggio Calabria, poi si sposterà a Messina

Il camion della Coca-Cola, dopo Milano, andrà in Tour per tutta l’Italia ed ha raggiunto questa mattina Piazza Garibaldi a Reggio Calabria. Il protagonista del nuovo spot natalizio della bibita è in giro per beneficenza nelle città della Penisola. Obiettivo del tir è donare a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia in questo particolare e difficile Natale 2020. Nella tarda mattinata il camion raggiungerà Messina. Il passaggio del truck, così come le iniziative benefiche sono parte integranti della campagna della campagna “Natale Insieme Come Mai Prima”, presentata col tradizionale spot Coca-Cola di Natale, on air dal 15 novembre sulle principali emittenti televisive.

Il tour in Italia del camion Coca-Cola

Il Natale sa di azioni concrete, pensate per aiutare le persone in difficoltà. Per il quarto anno consecutivo, Coca Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti.

Anche l’iconico truck avrà un ruolo importante: in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sarà accanto ai mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari.