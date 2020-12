30 Dicembre 2020 11:55

Reggio Calabria, caduta cornicioni al Rione Marconi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale

A causa della caduta di un cornicione da un palazzo di Via Cusmano al Rione Marconi a Reggio Calabria, sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, stanno mettendo in sicurezza la zona.