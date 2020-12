Reggio Calabria, brogli alle elezioni comunali. Biasi (Lega): “fatto di una gravità con pochi precedenti”

14 Dicembre 2020 15:46

Reggio Calabria, Biasi (Lega): “l’inchiesta che ha portato all’arresto del consigliere Castorina, membro della segreteria nazionale del PD, è un fatto di una gravità con pochi precedenti”

“L’inchiesta che ha portato all’arresto del consigliere Castorina, membro della segreteria nazionale del PD, è un fatto di una gravità con pochi precedenti. Arrivare a falsificare i registri facendo votare anche persone defunte è anche un danno all’immagine della Calabria, oltre che un atto di offesa alle regole democratiche”. Lo ha dichiarato il sindaco di Taurianova ed esponente della Lega, Roy Biasi. “Quanto accaduto non fa altro che accrescere la sfiducia nelle istituzioni da parte del popolo, e sarebbe grave che il sindaco Falcomatà non prendesse atto del fatto che si tratti di brogli elettorali e riteniamo che dovrebbe prenderne coscienza e rassegnare le dimissioni, perché se siamo garantisti sulle responsabilità, è anche vero che siano stati conteggiati voti di persone che non sono mai andate a votare! Questa è l’ennesima dimostrazione che il Partito “Democratico” abbia un concetto distorto di cosa sia la democrazia”, conclude.