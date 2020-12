La Reggio Calabria che brilla! DAZN esalta le bellezze della nostra città con l’imprenditrice Francesca Triolo e il difensore della Reggina Delprato: “Sono di Bergamo ma qui la gente è speciale”

18 Dicembre 2020 11:38

La parte bella di Reggio Calabria la esalta DAZN, con il nuovo format “Growing Together”: protagonisti il difensore della Reggina Enrico Delprato e l’imprenditrice Francesca Triolo, CEO di SmartOsso

Ogni tanto c’è anche chi “ci” fa brillare. Chi fa brillare la città di Reggio Calabria. Nel bel mezzo di uno dei periodi più brutti della storia recente, non solo per i fatti legati alla pandemia e alla questione sanitaria regionale ma anche per la situazione rifiuti e per i brogli elettorali – che hanno portato il nostro territorio alla ribalta nazionale per fatti purtroppo negativi – c’è anche chi vuole tirare fuori la parte bella di Reggio Calabria.

Lo fa DAZN, piattaforma streaming che trasmette in diretta gli eventi di tantissime discipline sportive tra cui la Serie B, in cui milita la Reggina. Il nuovo format di DAZN, “Growing Together“, ha l’obiettivo di esaltare la crescita di una città e dei propri talenti legandola al calcio e ad un rappresentante specifico. Nel caso degli amaranto è stato scelto Enrico Delprato, giovane difensore scuola Atalanta arrivato quest’estate in prestito dalla città bergamasca. Lui, dunque, lombardo doc, ha avuto modo di conoscere e apprezzare la nostra cultura, facendo intuire che non si può vivere di stereotipi e pregiudizi e che qui c’è anche il bello da esaltare: “Nonostante sia qua da poco, è un posto speciale, è bello, è uno spettacolo, con la Sicilia di fronte – dice Delprato a DAZN – Noi al Nord abbiamo questi stereotipi che al Sud non c’è molto e la gente è diversa. La cultura è differente, son sincero, ma io son venuto qua e mi trovo benissimo. Vado a fare la spesa in un supermercato piccolino e c’è una signora che è spettacolare, la gente ti fa sentire il calore, ti fa sentire a casa”.

La discussione si sposta poi sulla Reggina e sulla sua crescita: “Se poi c’è anche un bel gruppo in squadra è tutto più facile – prosegue – Tutti i giovani alla Reggina vengono trattati come degli uomini. Essere a contatto con Menez e Denis è un sogno, non è comunque facile perché loro essendo forti si aspettano tanto da te e a volte si innervosiscono perché ci tengono. Spesso le loro giocate non le capisci, sono di un altro livello. Il numero 24? L’ho scelto per Kobe Bryant. E’ stato il mio idolo, io seguo il basket. Il mio ruolo? Non lo so nemmeno io. Già nelle giovanili è capitato che servisse qualcuno tra difesa, centrocampo ed esterno e io mi son sempre adattato a far tutto. La mia crescita, sia come uomo che come calciatore, è all’inizio. Da calciatore ho iniziato coi prof da un anno e mezzo, come uomo sono nel limbo tra il ragazzino e l’uomo. Giocatore modello? Essendo bergamasco ed essendo stato lui mio allenatore in Primavera posso dire Gianpaolo Bellini, persona importante che mi è stata molto vicina”.

Ma come detto l’obiettivo del format di DAZN “Growing Together” è quello di esaltare i talenti del territorio. In questo caso specifico di Francesco Triolo, tra i 6 fondatori ed attuale CEO di “SmartOsso“, una start up nata e cresciuta a Reggio Calabria, con il supporto di Università Mediterranea, ma con l’obiettivo di crescere e allargare i suoi orizzonti magari a livello internazionale: “SmartOsso è uno strumento che misura alcuni parametri della saliva del cane da cui posso conoscere poi i risultati dell’analisi tramite app dello smartphone – spiega Francesca discutendo con Delprato – SmartOsso ha vinto anche un premio, siamo stati a Gennaio a Las Vegas. Partecipano tutti i paesi del mondo con le tecnologie più innovative. Noi siamo stati selezionati e siamo andati, è stata una bella esperienza”.