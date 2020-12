3 Dicembre 2020 17:49

Reggio Calabria: atto vandalico ai danni del Comitato civico di Arghillà e al nascente centro di medicina solidale Ace, la condanna del Garante Mattia

Il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia esprime “ferma e netta condanna” nei confronti del nuovo atto vandalico perpetrato ai danni del Comitato civico di Arghillà a Reggio Calabria e al nascente centro di medicina solidale Ace, invasi da rifiuti ed ingombranti. “Non possiamo non condannare questo nuovo episodio ad Arghillà, che arriva a poca distanza temporale e geografica dal danneggiamento alla scuola dell’infanzia. In quel caso, ad essere presa di mira era stata l’istruzione, adesso la sanità, entrambi beni essenziali per la locale comunità. Perché accanirsi contro realtà che porterebbe progresso ad un intero territorio e alla sua gente? Questo gesto, che si pensa sia stato una bravata giovanile, fa suonare un nuovo campanello d’allarme su certi comportamenti adolescenziali e deve essere uno sprone per i giovani migliori e alla restante maggioritaria parte positiva di Arghillà di mettere ancor di più impegno nello stigmatizzare tali situazioni e prevenirle attraverso la diffusione di socialità, welfare e senso civico, affiancando istituzioni ed associazioni nel percorso che stanno portando avanti nel quartiere”, ha affermato il Garante. “Dunque, piena solidarietà al Comitato civico ed all’associazione Ace. Sappiamo che la data d’inaugurazione si avvicina, noi restiamo al vostro fianco. Insieme, non arretreremo di un millimetro”, ha concluso Mattia.